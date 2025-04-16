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中美關稅戰正熾 中國商務部新任命貿易談判代表

2025/4/16 13:47
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（中央社記者張淑伶上海16日電）美國總統川普對中國持續加大關稅壓力之際，中國商務部更換國際貿易談判代表（正部長級），由前中國常駐世界貿易組織代表李成鋼取代原本的王受文。

中國人社部網站今天發布國務院任免國家工作人員訊息。其中，任命李成鋼為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。中國商務部網站也已更新了相關人事內容，排名第一的副部長是李成鋼。

在此之前，李成鋼已經以「商務部領導」身分出席了3月31日國家發展改革委召開的企業家座談會。

公開資料顯示，李成鋼58歲，北京大學法律系法學專業畢業，德國漢堡大學法律經濟學專業碩士研究生。他曾任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長、司長等職，2016年12月任商務部部長助理、黨組成員。

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2021年2月，李成鋼被任命為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

此前，出生於1966年的王受文擔任商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。川普第一任期時已對中國展開貿易戰，王受文曾參與多次相關協商談判，並於2020年1月中旬赴美參加當時中美第一階段貿易協議的簽署。（編輯：陳鎧妤）1140416

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