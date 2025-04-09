報復美國加徵84%關稅 中國制裁18家美企

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（中央社記者謝怡璇北京9日電）美國今天對中國再加徵84%關稅，中國商務部今晚祭出反制措施，宣布對6家美企實施制裁，列入「不可靠實體清單」，並將12家美國實體列入出口管制管控名單，並自台北時間明天中午12時1分生效。

根據中國商務部官網今晚公告，商務部決定將美國護盾人工智慧公司（Shield AI,Inc.）、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）、Group W公司（Group W）和哈德遜科技公司（Hudson Technologies Co.）等6家實體列入「不可靠實體清單」。

公告指出，中國將禁止這6家美企從事與中國有關的進出口活動，以及禁止在中國境內新增投資。

據中國商務部另一公告指出，商務部決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單。

根據公告，這12家美企為美國光子公司（American Photonics）、諾沃特公司（Novotech,Inc.）、埃科達因公司（Echodyne）、馬文工程公司（Marvin Engineering Company,Inc.）、埃克索維拉公司（Exovera）、特勵達．布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering,Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones,Inc.）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）、多莫戰術通訊公司（Domo Tactical Communications）及英斯圖公司（Insitu,Inc.）。

公告指出，禁止向這12家美國實體出口兩用物項，正在展開的相關出口活動也應立即停止。若特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

中國商務部新聞發言人表示，將這12家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項，是因為實體存在「可能危害中國國家安全和利益的行為」，任何出口經營者不得違反上述規定。

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另外，針對6家美企被列入「不可靠實體清單」，中國商務部新聞發言人則回應，護盾人工智慧公司、內華達山脈公司等6家企業，近年來不顧中方強烈反對，一些公司參與對台軍售，或與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

中國商務部新聞發言人強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對「極少數危害國家安全」的外國實體，「誠信守法」的外國實體無需擔心，中國政府仍歡迎世界各國企業赴中投資。（編輯：邱國強）1140409