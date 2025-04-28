傳蘋果改組AI核心團隊 拚趕上對手Google、Meta

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北28日電）市場觀察，蘋果公司人工智慧（AI）功能Apple Intelligence推展速度不如預期，明顯落後競爭對手，最新消息傳出，蘋果已下定決心改組內部AI核心團隊，讓部分成員回歸常態架構的軟體及硬體部門，加快AI發展腳步。

根據彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）最新一期Power On電子報，自從2018年蘋果從Google挖角AI專家賈南德瑞亞（John Giannandrea）之後，過去數年來蘋果把AI相關的不同應用整合在一個團隊，包括語音助理Siri、研發、硬體及汽車專案等，由賈南德瑞亞主導。

蘋果這項策略在原本的時空背景看似合理，因為當年Siri發展稍微落後亞馬遜Alexa和Google助理，透過整合團隊有利於加快腳步。

不過，葛曼表示，眼看競爭對手陸續推出AI新功能，蘋果腳步似乎逐漸落後，也發現整合團隊的這套方法難以再發揮效益，尤其Apple Intelligence更新緩慢及相關功能延後就是最明顯的例子。

蘋果因此按下了「重置鍵」，改組AI核心團隊，讓部分成員回歸常態架構，以工作內容屬於軟體或硬體作為區分。Siri開發工作現在回到由費德里吉（Craig Federighi）帶領的主要軟體工程團隊，機器人應用則交給特納斯（John Ternus）帶領的硬體工程團隊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

競爭對手在AI領域的快速進展，讓蘋果倍感壓力。Google已將Gemini AI模型導入旗下各項應用和裝置，包括搜尋服務和Pixel手機，甚至三星Galaxy手機也可以看見Gemini的蹤影。微軟也把AI助理Copilot整合到Windows作業系統和Office應用程式，Meta則是將AI功能導入旗下社群服務App和雷朋智慧眼鏡。

葛曼提到，賈南德瑞亞仍然負責蘋果核心AI技術，包括Apple Intelligence背後的基礎模型和資料開發工作，只是角色變小，專注在AI基本面，改由其他團隊負責整合AI到各個產品。也有消息顯示，如果賈南德瑞亞決定離開，蘋果可能不會尋找替代人選，意味著某種程度上將為這場「AI負責人」實驗劃下句點。（編輯：潘羿菁）1140428