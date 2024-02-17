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納瓦尼命喪獄中 俄羅斯調查人員稱死因仍不明

2024/2/17 21:53（2/17 22:11 更新）
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俄羅斯反對派領袖納瓦尼命喪獄中，人們16日在法國巴黎的俄羅斯大使館附近擺上鮮花悼念納瓦尼。（路透社）
俄羅斯反對派領袖納瓦尼命喪獄中，人們16日在法國巴黎的俄羅斯大使館附近擺上鮮花悼念納瓦尼。（路透社）
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼昨天命喪獄中，他的發言人亞爾米許今天表示，俄國調查人員已告知納瓦尼的其中一名律師，他在獄中的死因仍不明。

亞爾米許（Kira Yarmysh）於社群媒體X平台發文說，納瓦尼（Alexei Navalny）的律師被告知，新的驗屍結果將在下週出爐。但亞爾米許指責官員「撒謊」，是為了避免把納瓦尼遺體交還給家屬。

俄羅斯聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）昨天宣布，納瓦尼在北極圈流放地的監獄逝世，享年47歲。

俄國聯邦監獄管理局的聲明指出，2024年2月16日，囚犯納瓦尼在IK-3流放地散步後感覺不適，幾乎立即失去知覺。

此外，俄國聯邦監獄管理局還提及，醫護人員立即趕到，並且呼叫救護車團隊。醫護人員採取急救措施，但搶救無效。（譯者：陳彥鈞）1130217

#亞爾米許
#俄羅斯
#納瓦尼
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