納瓦尼命喪獄中 俄羅斯調查人員稱死因仍不明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼昨天命喪獄中，他的發言人亞爾米許今天表示，俄國調查人員已告知納瓦尼的其中一名律師，他在獄中的死因仍不明。

亞爾米許（Kira Yarmysh）於社群媒體X平台發文說，納瓦尼（Alexei Navalny）的律師被告知，新的驗屍結果將在下週出爐。但亞爾米許指責官員「撒謊」，是為了避免把納瓦尼遺體交還給家屬。

俄羅斯聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）昨天宣布，納瓦尼在北極圈流放地的監獄逝世，享年47歲。

俄國聯邦監獄管理局的聲明指出，2024年2月16日，囚犯納瓦尼在IK-3流放地散步後感覺不適，幾乎立即失去知覺。

此外，俄國聯邦監獄管理局還提及，醫護人員立即趕到，並且呼叫救護車團隊。醫護人員採取急救措施，但搶救無效。（譯者：陳彥鈞）1130217