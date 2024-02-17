更多編輯台推薦新聞：
法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因
文化

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

納瓦尼突然死亡 俄羅斯警告群眾不要上街抗議

2024/2/17 03:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）死訊傳出數小時後，莫斯科今天警告群眾不要走上街頭抗議。

法新社報導，社群媒體影片顯示，人們向政治鎮壓受害者紀念碑獻花以紀念納瓦尼。俄羅斯聯邦監獄管理局表示，納瓦尼今天在服刑19年的北極監獄死亡。

莫斯科檢察官辦公室指出，他們注意到網路上有人呼籲「參加莫斯科市中心的群眾集會」，檢察官辦公室表示「有必要警告不要違法」。

根據俄羅斯獨立媒體Sota在Telegram頻道分享的影片，至少1人因舉著似乎寫著「殺人凶手」的標語而遭到拘留。

一些群眾也被拍到在克里姆林宮旁的橋樑放置鮮花。批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年就在此被殺。

此外，在喬治亞首都提比利斯（Tbilisi）、亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）和塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）也發生一些較大規模的示威活動。（譯者：徐睿承）1130217

#俄羅斯
#蒲亭
#涅姆佐夫
#納瓦尼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.27