俄移民湧入歐洲各地街頭悼納瓦尼 批蒲亭是凶手

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（中央社柏林/維爾紐斯16日綜合外電報導）數以百計抗議人士今天聚集在歐洲各地街頭，表達他們對克里姆林宮批評者納瓦尼（Alexei Navalny）命喪監獄的憤慨，其中包括許多俄羅斯移民。

獄政當局表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最難對付的國內反對者納瓦尼今天在北極流放地散完步後失去意識死亡。納瓦尼生前在北極流放地服30年刑期。

路透社報導，抗議人士聚集在俄羅斯大使館外，高喊批評蒲亭的口號，譴責蒲亭造成納瓦尼死亡，並高舉稱他是「凶手」的標語，要求他為納瓦尼之死負責。

根據警方估計，在柏林，約有500到600人聚集在菩提樹大道（Unter den Linden），以俄語、德語和英語宣洩他們的不滿，有些人高喊「把蒲亭送到海牙（The Hague）」，指的是正在調查俄羅斯可能在烏克蘭犯下戰爭罪的國際刑事法院。

警方使用路障封鎖俄羅斯大使館與抗議群眾之間的道路。

一名披著藍白色反戰旗幟的俄羅斯男子說：「納瓦尼是俄羅斯反對勢力的領袖，我們一直把希望寄託在他身上。」這名男子只透露他的名字是伊利亞（Ilia）。

在立陶宛，抗議人士在納瓦尼肖像旁邊獻花並擺放蠟燭。立陶宛先前受到莫斯科統治，如今是北大西洋公約組織（NATO）成員國，境內有人數可觀的俄羅斯移民。

俄羅斯女子龐克樂團暴動小貓（Pussy Riot）的26歲成員希提恩（Lyusya Shtein）說：「他一直與我們站在一起，這一切都太不真實了。我們都還不明白發生了什麼事。」希提恩自2022年離開俄羅斯後就住在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。

在俄羅斯，檢察官警告俄國民眾不要參加莫斯科的任何大型抗議活動。一些俄人在前國家安全委員會（KGB）總部陰影下的蘇聯鎮壓受害者紀念碑獻上玫瑰與康乃馨時，有警察在一旁監視。

通報俄羅斯自由集會狀況的人權監督團體OVD-Info表示，有100多人在悼念納瓦尼的集會上遭到逮捕。路透社無法立即核實這項傳聞。

在羅馬、阿姆斯特丹、巴塞隆納、索菲亞、日內瓦與海牙等其他城市也有群眾聚集。

俄羅斯駐倫敦使館外有100多名抗議群眾聚集，高舉稱蒲亭是戰犯的標語，而在里斯本，有數以百計示威者舉行了靜默守夜活動。住在葡萄牙的28歲俄羅斯人葉利札羅夫（Pavel Elizarov）說，納瓦尼是「自由與希望的象徵」。

法新社報導，在瑞士，約有300人參加在蘇黎世火車站外舉行的臨時集會，另有100多人聚集在聯合國日內瓦辦事處外，帶著納瓦尼的肖像與白色花朵表達哀悼。

在俄羅斯駐巴黎使館附近，約有100名抗議人士聚集，示威者莫洛索夫（Natalia Morozov）說，納瓦尼對她而言也一直是希望的象徵。

她說：「我很難表達我的情緒，因為我真的大受震撼。現在，我們對美麗的俄羅斯未來不再抱有希望。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130217