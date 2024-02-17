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納瓦尼母親趕往北極監獄 團隊要求立刻歸還遺體

2024/2/17 20:23
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）今天要求「立刻」將他的遺體歸還家屬。

法新社報導，亞爾米許在社群媒體表示，納瓦尼的母親柳米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）已經收到通知，指納瓦尼是於昨天下午2時17分（台灣時間下午5時17分）過世，目前他的遺體是在小鎮沙萊喀特（Salekhard），鄰近他生前遭到關押的北極監獄。

路透社引述俄國媒體「新報」（Novaya Gazeta）今天的報導，指柳米拉‧納瓦納亞在兒子的律師陪同下，正在前往他過世的監獄流放地。

根據俄羅斯獄政當局，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最難對付的國內反對者納瓦尼昨天在北極流放地散完步後失去意識死亡。

納瓦尼享年47歲，生前在北極流放地服30年刑期。他的死因迄今不明，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）稱已針對他的死因展開調查。（譯者：洪培英/核稿：陳昱婷）1130217

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