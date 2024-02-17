人權團體：俄羅斯各地紀念納瓦尼 至少212人被拘留

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）人權監督團體OVD-Info說，昨天和今天在俄羅斯舉行的紀念反對派領袖納瓦尼活動中，至少有212人被拘留。納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭最主要的政治對手，他在昨天去世。

路透社報導，這將是自2022年9月以來，俄羅斯政治活動中最大規模的逮捕行動。2022年9月蒲亭頒布局部動員令，徵召後備軍人參加烏克蘭軍事行動，引發全國各地城市出現抗議活動，當時有1300多人被捕。

俄羅斯當局說，47歲、律師出身的納瓦尼（Alexei Navalny）昨天在俗稱「極地狼」（Polar Wolf）的北極流放地散步後失去意識死亡。他生前被判處30年徒刑。

通報俄羅斯集會自由狀況的OVD-Info說，截至格林威治標準時間今天11時27分為止，俄羅斯21個城市至少有212人在自發性集會和守夜活動中被拘留。

OVD-Info說，警方在俄國最大的兩個城市聖彼得堡和莫斯科分別拘留至少109人和39人，納瓦尼的大部分受過教育和城市支持者都集中在那裡。

路透社在莫斯科拍攝的畫面顯示，執法人員在雪地中帶走好幾人，悼念者放置鮮花和留言支持納瓦尼的地方就在附近。

OVD-Info說：「每個警察局被拘留的人數可能比公布的名單還要多。我們只公布我們有可靠資訊，而且可以公布的人員名單。」

路透社無法立即核實人數。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130217