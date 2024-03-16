俄總統大選第2天 烏克蘭襲擊致2死、煉油廠起火

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯總統大選第2天，烏克蘭飛彈襲擊今天在俄國西部導致2人死亡，另一起無人機攻擊則造成一座煉油廠起火，俄國總統蒲亭指控基輔當局試圖擾亂選舉。

路透社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭引發的戰爭，使為期3天的俄國總統大選蒙上陰影。這場選舉幾乎肯定能讓蒲亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮（Kremlin）再待6年。

俄羅斯西部的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyachslav Gladkov）通報男女各1人死亡；此地遭烏克蘭跨境攻擊已成家常便飯。路透社取得的影片顯示，貝爾哥羅德市空蕩蕩的街道燃起熊熊大火，還響起空襲警報。

位於莫斯科東南方850公里的薩馬拉州（Samara）州長阿札洛夫（Dmitry Azarov）說，希西茲蘭（Syzran）煉油廠起火，不過他們遏止了對第2座煉油廠的攻擊。

俄羅斯國防部也表示擊退試圖越境進入貝爾哥羅德州的烏克蘭軍隊。葛拉特卡夫宣布考量到「當前局勢」，當地大部分學校18、19日將停課，貝爾哥羅德市的購物中心17、18日也都關閉。

烏克蘭本週多次襲擊俄羅斯領土，尤其鎖定攻擊煉油廠。俄國昨天則發動近幾週來最致命的攻擊，發射飛彈擊中烏國黑海港口城市敖德薩（Odesa）一處住宅區，造成至少20人喪生、超過70人受傷。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130316