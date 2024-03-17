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烏克蘭趁俄大選空襲邊境貝爾哥羅德 2人死亡

2024/3/17 11:40
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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）保證鞏固俄羅斯總統蒲亭強硬統治的大選進入第2天之際，烏克蘭的轟炸造成兩人死亡，俄羅斯一座石油設施著火。

俄國總統大選本週展開，隨著烏克蘭致命空襲增加以及親烏克蘭破壞組織對俄羅斯領土的一系列入侵，使投票受到了影響。

新一波轟炸促使當局關閉與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德（Belgorod）學校和購物中心。

蒲亭矢言對這些攻擊做出嚴厲回應，並指責烏克蘭試圖「破壞」他爭取下一個6年任期的努力。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyachslav Gladkov）在社群媒體上表示，今天有兩名居民死亡，還有多人受傷。

俄羅斯國防部表示，俄方今天擊落了貝爾哥羅德州（Belgorod）以及庫斯克州（Kursk）上空的火箭、飛彈與無人機。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對官方媒體表示，軍方領袖不斷向蒲亭通報邊境局勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130317

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
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