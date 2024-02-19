中國異議人士悼念納瓦尼 指中國政治環境比俄惡劣

（中央社台北19日電）俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼16日猝逝，引發國際人權團體關注、悼念，多位中國異議人士同樣表達哀悼之意，並且呼籲國際同樣關注中國的人權現況，因為「中國的政治環境比俄羅斯更惡劣」。

據俄羅斯監獄部門，47歲的前律師納瓦尼（Alexei Navalny）16日在位於莫斯科東北方約1900公里的哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

美國之音報導指出，納瓦尼的遭遇引起中國異議人士的共鳴，他們稱這起事件顯示「獨裁者的恐懼」，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄羅斯獄方要負最大的責任。對於中國社群媒體上有不少的言論同情蒲亭，並把矛頭指向西方國家，是「中共愚民統治下的民自愚」。

報導引述民主中國陣線澳洲分部監事張小剛表示，雖然納瓦尼的死因還有待確認，但異議人士在獄中遭獨裁者謀殺或凌虐致死的前例屢見不鮮，因此，外界很難不將納瓦尼之死與政治陰謀聯想，「這是極權社會的特性，異議的聲音不容易發出，而且身為異議人士，只要有影響力，就一定會被壓制。」

他表示，俄羅斯雖經過政治轉型，以民主國家自居，標榜具有選舉和新聞自由，但在蒲亭的高壓統治下，根本和中國一樣，仍是專制極權國家。

張小剛進一步強調，中國的政治環境比俄羅斯更加嚴峻，人民不僅沒有選舉或參政權，連網路或媒體都無法包容異議言論，人民更是活在一言堂下，長期被洗腦後，自己也懶得動腦，反而以官方意見為意見。

中國知名的人權律師王全璋受訪時指出，聽到年齡相近、同樣是律師，也是爭取民權共同價值觀的同道中人，竟不幸死於獄中，「內心很震撼、很難受」。

他說，任何一個人被羈押，監管機關同時就被賦予了管理這個被監管人的義務，還有保證他的人以及健康的義務，「作為一個政治上的反對人士，他在文明社會裡面不應該被這樣對待，這是最基本的。一個社會政治文明最重要的標誌就是你怎麼樣去對待你的反對者。」

身為異議人士，王全璋也提到，中俄兩國的政治文明無法類比，因為中國不僅不允許組織化的反對者存在，也未進行任何民主的轉型過程。相反，當局還擴大對社會的維穩控制，包括緊縮言論自由，輕則以尋釁滋事、重則以煽動或顛覆國家政權罪名來治罪。

張小剛則提到，中共的高壓統治只會製造一代又一代的異議人士。然而，雖然在中國境內受到的打壓和迫害越來越強，但「來自西方國家的外部壓力若強到讓習近平感到權力受到威脅，或能為中國異議人士的處境帶來轉機」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130219