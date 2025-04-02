美國盼烏克蘭停戰 俄羅斯：當前提議無法接受

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯外交部副部長表示，俄羅斯無法接受美國目前提出結束烏克蘭戰爭的提案，因為這些提議未解決莫斯科認為導致衝突的問題。俄國官員的說法代表雙方協商陷入僵局。

路透社報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的言論表明美俄迄今未能消除歧見。兩週多前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾提出此一問題，當時蒲亭說美國的提議需要修改。

同時，美國總統川普似乎對莫斯科在達成更廣泛協議有所拖延，顯得越來越不耐煩。

川普近日表示對蒲亭感到「惱火」，並說如果他認為莫斯科阻礙達成停戰協議，他將對購買俄羅斯石油的國家實施制裁。

官方媒體今天引用雷雅布可夫接受俄羅斯「國際事務」（International Affairs）雜誌的話說：「我們非常重視美國提出的模式與解決方案，但我們不能全面接受目前的形式。」

「就我們所見，提案內容根本不符我們主要的訴求，也就是解決與這場衝突根本原因相關的問題。這些內容都不在提案中，這個問題必須解決。」

蒲亭曾表示希望烏克蘭放棄加入北約的企圖，同時要掌控俄羅斯聲稱擁有主權的4個烏克蘭地區，另要限制烏克蘭軍隊規模。基輔稱上述要求等於是要烏克蘭投降。

川普最近表示希望蒲亭就烏克蘭問題達成協議，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早就此表示，莫斯科「持續與美方保持聯繫」。

俄羅斯今天還表示，已完全遵守由美國斡旋的停止攻擊烏克蘭能源設施的協議。

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向國家電視台表示，國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）今天在俄羅斯國家安全會議已向蒲亭簡報烏克蘭涉嫌的違規行為。

拉夫羅夫說，俄羅斯已將違規行為的清單提交給美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140402