台股大漲845.71點創收盤第2大漲點 科技股勁揚

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（中央社記者潘智義台北23日電）美國財政部長貝森特釋出美中關稅戰可望放緩訊息，帶動美股大漲，台股今天收盤勁揚845.71點，僅次於4月10日大漲1608.27點，為歷史第2大收盤漲點。

加權指數終場收在19639.14點，大漲845.71點，漲幅4.5%，成交金額新台幣2690.98億元。

台積電漲57元收873元，漲幅6.99%，鴻海上漲7元收139元，漲幅5.3%，聯發科漲70元收1370元，漲幅5.38%。

共同封裝概念股聯鈞收192.5元，漲6.35%，聯亞收漲停價250元，波若威收151元，上揚3.42%，環宇-KY收92.9元，漲5.57%。

扇出型面板級封裝群創收14.4元，跌0.35%，友達收12.4元，上揚2.48%。

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台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，美國財政部長表達美中關稅戰近期很快就會降溫，關稅議題最大的困境應該已過，剩下的就看談判結果，可先觀察4月7日約2萬點以上1000點的跳空缺口。

黃文清指出，接近5月晶片關稅公布之際，股市仍可能再現觀望，但最壞狀況已過，待晶片關稅實際稅率、課徵範圍確認，指數有機會視情況再反映。短線可留意跌深個股，運動休閒股也有機會。（編輯：張均懋）1140423