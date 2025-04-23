台股強彈845點 分析師：仍須面臨晶片關稅測試

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（中央社記者潘智義台北23日電）美國釋出與中國貿易戰緩和訊息，帶動美股強彈，台股今天收盤勁揚845.71點，為歷史第2大漲點。分析師指出，待美中政府正式宣布談判才算數，而晶片關稅的不確定因素更不可忽視。

台股今天加權指數終場收在19639.14點，大漲845.71點，漲幅4.5%。台積電收873元，漲57元，漲幅6.99%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）可望繼續任職，川普覺得對中國關稅偏高，釋出與中國談判的善意，帶動美股及台股今天強彈；但川普說話反覆，所以還是等到美中政府雙方都正式宣布談判比較有保障。

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黃國偉強調，美國將在5月7日公布晶片關稅，台灣首當其衝，若美國以高關稅促使台積電等半導體業者加速赴美設廠，又將是一利空，5月1日以後台股恐又將面臨觀望氣氛。

他認為，台股從去年7月的24000點之上修正迄今，時間不算短，投資人可期待晶片關稅後利空出盡；但若關稅持續拖延不定，恐將讓盤勢沉悶。若因關稅問題造成經濟衰退，將對盤勢更不利。（編輯：張良知）1140423