股市震盪散戶落跑 3月證券劃撥存款餘額暴跌逾千億

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國總統川普上任後，高舉關稅大刀，利空籠罩之下，台股震盪下挫，3月全月重挫2357.28點。中央銀行今天公布有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，3月暴跌新台幣1446億元，降至3兆2099億元，下探近1年半低點。

央行今天公布3月金融概況，受到資金淨匯出，以及放款與投資年增率下降影響，M1B及M2年增率分別下降為1.82%及4.38%，前者創民國98年2月以來新低，M2年增率則是109年6月以來新低。

川普在4月2日宣布對等關稅，在這之前，金融市場率先反映消息面利空，股市波動加劇，美股下挫，台股連動下殺，而電子權值股台積電、鴻海跌跌不休，動搖投資人信心，加權股價指數3月全月重挫2357.28點。

央行統計，素有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，3月暴跌1446億元，降至3兆2099億元，為112年11月以來的最低水準。

央行經研處副處長曹體仁指出，3月融資餘額、證券劃撥存款餘額同步下挫，都是反映台股價跌量縮的現象。

川普2.0帶來的不確定性極高，關稅威脅持續卻又態度反覆，投資人無所適從，散戶紛紛撤退。曹體仁表示，從台股交易比重來看，3月本國自然人占比跌破50%，降至49.3%，為近9年低點；雖然僑外法人交易占比升至37.4%，創統計以來最高，但是因外資降幅較少，而非增持台股所致。

曹體仁補充，證券劃撥存款餘額大減，且廠商以活期存款償還銀行借款，以及透過股利方式匯至國外，均使M1B年增率明顯下降；至於M2年增率下降，除了上述因素，外匯存款下滑也有影響。

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3月外匯存款下滑至9.1兆元，年減幅擴大至1.42%，曹體仁指出，出口商季底有新台幣資金需求，將外幣轉為轉成新台幣使用，以及近期民眾海外股權證券投資較多，使得外匯存款下降。

而外國人新台幣存款跌破2000億元大關，降至1667億元，年減13.25%，曹體仁表示，外資2月下旬賣股，資金暫時停泊於外國人新台幣存款，到了3月才匯出，以至於2月餘額增加，3月則下降顯著。（編輯：楊蘭軒）1140423