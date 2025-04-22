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俄烏戰爭初期後首見 蒲亭表態願直接和談

2025/4/22 11:56
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（中央社莫斯科/基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天提議與烏克蘭舉行雙邊談判，這是自俄烏戰爭初期以來首見。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方已準備好就終結攻擊平民目標展開任何形式的磋商。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）未直接回應蒲亭的提議，但在晚間例行視訊談話中表示，烏克蘭堅持先前所提議的終結攻擊平民目標，並準備就此進行任何形式的磋商。

他說：「烏克蘭維持至少不空襲平民目標的提議。我們期待莫斯科明確回應。為實現這個目標，我們已準備好進行任何對話。」

蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基面臨美國施壓。美方表示，如果俄烏之間未能取得進展，他們將放棄斡旋。

俄羅斯與烏克蘭先前表示，俄羅斯上週末宣布復活節停火30小時後，他們願意進一步延長停火，但雙方互控違反協議。

澤倫斯基說，烏克蘭將派代表團參與23日在英國倫敦與美國及歐洲國家的會談，並說這場會談「有一項首要任務：推動無條件停火。這必須是起點。」

澤倫斯基今天稍早表示，無條件停火後「將建立真正的持久和平」。

蒲亭在接受俄羅斯國家電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin）採訪時表示，在復活節停火後，現已恢復戰爭狀態。他說，俄方對任何和平倡議都持開放態度，希望烏方也採取同樣立場。

蒲亭告訴札魯賓：「我們一直在談論這個問題，我們對任何和平倡議都持正面態度。我們希望基輔政權的代表也能有相同感受。」

國際傳真社（Interfax）後來報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「當總統（蒲亭）表示有可能討論不攻擊平民目標的問題，包括雙邊討論時，總統已在考慮與烏方進行談判與磋商。」

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自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後的最初幾週以來，俄烏雙方不曾直接談判。

培斯科夫告訴媒體：「蒲亭總統與俄方仍願尋求和平解決方案。我們正持續與美方合作，當然，我們希望這項工作能有成果。」（譯者:屈享平/核稿：盧映孜）1140422

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