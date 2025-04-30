俄羅斯與白俄羅斯軍演 立陶宛：北約不認為構威脅

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯30日專電）俄羅斯與白俄羅斯預定9月舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演，引發區域安全關注。儘管外界對俄方軍力集結有所警惕，立陶宛總統國家安全首席顧問馬圖利奧尼斯指出，北約目前並不認為此次軍演構成直接威脅。

Zapad是俄文的西方的意思，為俄羅斯與白俄羅斯間的大型聯合軍事演習的代號，每4年舉行一次，內容常涵蓋跨境作戰與對抗北約假想敵。2025年的軍演地點鄰近北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭與波羅的海3國。

「西部」在2021年的演習曾動員數萬兵力，2022年俄羅斯入侵烏克蘭前的兵力部署也曾以演習為名進行。

根據「華爾街日報」28日報導，俄軍近期除為「西部2025」演習備戰外，也正擴建位於距芬蘭邊境約160公里的彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）軍事基地，並規劃新設軍事總部，預計將可指揮數萬名士兵。

報導引述西方官員指出，俄方正在加強徵兵、提升武器產能，並在西北部大幅升級鐵路與軍事基礎設施，布局涵蓋芬蘭、挪威與愛沙尼亞邊境。

軍事觀察人士指出，「西部2025」儘管對外標榜防禦性質，實則可能為部隊調動與區域軍事升高的掩護。

針對「西部2025」可能引發的安全疑慮，立陶宛高層近日亦表達關切。立陶宛外長布德里斯（Kestutis Budrys）日前在布魯塞爾出席北約外長會議時表示，北約正密切關注俄白兩國動態，並已就可能發展預作應對。他強調，相關演習並非只是一個例行事件，北約將根據參演兵力規模調整部屬及應對。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）曾在2月指出「西部2025」不應引發不必要的恐慌，並強調立陶宛與盟國同樣在持續訓練與備戰，應對任何潛在風險。

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立陶宛國家廣播電台（LRT）29日報導，立陶宛前駐北約大使、現任總統國安首席顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）接受電台訪問時表示，根據北約情報掌握，目前無跡象顯示「西部2025」將成為具實質威脅的大規模演習。他表示：「沒有必要渲染情勢，但我們正密切監控事態發展。」

馬圖利奧尼斯強調，北約各成員國將在演習期間展現嚇阻與防衛的決心，確保盟國領土安全。北約也將持續依動態做出必要軍事與戰略部署。（編輯：韋樞）1140430