花蓮強震後助農產銷售 電商、希望廣場雙管齊下

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）加強花蓮強震後農產行銷，農業部彙整台灣農產嘉年華等電商平台設置「從心出花」花蓮農特產行銷專區，買滿500元可折100元；台北希望廣場也有「花蓮專區」，呼籲民眾選購。

為了幫助花蓮強震後農產行銷，農業部農糧署發布資訊指出，之前農業部輔導幾大電商平台設置的「從心出花」花蓮農特產品行銷專區，推出買滿新台幣500元可折100元等滿額贈專案，消費者可多加把握。

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上述電商平台包含「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」及「鱻魚購」等。

農糧署指出，台北希望廣場成立之初，就是要協助921大地震災後的農友儘速重振生計，今年花蓮強震後，台北希望廣場也設置「花蓮專區」，提供花蓮農友展售，呼籲消費者從多元管道下單選購，以實際行動支持震災地區的農民。花博假日農民市集亦極力協助花蓮農友展售農產品，並透過臉書宣傳農友事蹟，增加買氣。（編輯：李亨山）1130502