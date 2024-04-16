劉鏡清掌國發會 數位轉型長才受矚將助企業轉骨

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（中央社記者潘姿羽、張璦台北16日電）第3波內閣名單出爐，國發會主委意外殺出黑馬，由前資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清擔任。劉鏡清具有業界實務經驗，也對創新、數位與人工智慧等領域涉獵，他曾說，台灣老闆不缺創新，但創新得再加上執行力才有續航力；520後他將接掌國發會主委，引領重大財經政策航行，表現可期。

國發會肩負規劃國家未來發展策略計劃、促進經濟與社會整體發展、協助政府治理等重責，素有「小行政院」之稱，加上近年科技發展日新月異，金融科技、數位轉型、智慧城市、關鍵人才培育等議題，都需要跨部會共同合作。作為國發會大家長，需要的不只是專家，更得是位通才，對重要議題均有涉獵，且身段柔軟，才能擔起整合跨部會意見與能量的角色。

劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 投身企管及資訊數位顧問行業二十餘年，專長於策略管理、數位轉型、全球化與整合、流程改善、研發管理等議題，專業能力能夠帶領台灣展業在變局中站穩腳跟，加速轉型腳步、迎向國際舞台。

準行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 期許，面對AI時代，劉鏡清能夠幫助台灣中小企業、大企業及跨國公司找到生存與成功的關鍵，並落實AI產業化、產業AI化，同時打造創新創業雨林生態系，成為台灣護國群山。

雖然劉鏡清被視為這波內閣人事的黑馬之一，業界對他並不陌生，劉鏡清除了專業資歷完備，也致力於提出解方，在各大論壇、演講場合均常看到他的身影。

在政府努力投入的創新創業議題上，劉鏡清更已耕耘多年。他曾在演講上指出，台灣老闆不缺創新，但缺乏永續經營的想法，也強調創新得再加上執行力，才會有續航力。

台灣產業結構以中小企業居多，當中不乏隱形冠軍，但近年來，地緣風險升溫、美中角力僵局持續，讓企業的生存挑戰加劇，要如何面對時代大浪，是從大企業到小公司面臨的課題。外界期待，劉鏡清有著長年專業顧問資歷，兼具業界實務經驗，更能洞悉台灣產業的弱項，並對症下藥。

劉鏡清去年6月從資誠退休，曾與他共事過的人士表示，劉鏡清為人親和健談，工作上相當具有開創性，總是鼓勵大家要有創意、創新發想，他熟稔產業發展趨勢，在資誠服務期間，協助許多企業進行數位轉型、包含智慧製造專案等，並鼓勵業者抓緊AI商機；此外，在美中貿易戰一開始，他便積極助企業規劃供應鏈移轉策略。

劉鏡清畢業於國立台灣大學商學研究所，曾任IBM全球企業諮詢服務事業群總經理，以及大中華地區供應鏈顧問服務負責人，2012年加入加入資誠（PwC）企管顧問公司擔任副董事長及合夥人，隨後創立資誠創新諮詢公司任董事長協助中小企業創新轉型。

此外，他也曾任行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、中華郵政數位發展委員，參與多年工業局產業政策專案評審，熟稔政府政策及產業需求。（編輯：潘羿菁）1130416