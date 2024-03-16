台股下週聚焦台積電除息、輝達GTC大會及Fed利率

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（中央社記者張建中台北16日電）台股週線翻黑，終止連8紅，本週指數下跌102.82點，收在19682.5點。台積電將於18日除息、輝達GTC大會、美國Fed利率決策會議和美銀證券亞太科技投資論壇將於下週登場，都是市場關注重點。

台積電2023年第3季每股現金股利新台幣3.49978969元，總金額907.62億元，將於18日除息，據證交所估計，台積電除息將影響指數約28.73點。

台積電自2019年起改採每季配息，18次除息皆順利完成填息；其中，13次在除息當天快速填息。法人估計，台積電現金股利僅約15日收盤價753元的0.46%，預期台積電不排除有機會再度完成填息。

法人指出，台積電股價表現牽動台股走向，美國股市及人工智慧（AI）族群表現是影響台積電股價強弱的關鍵，尤其AI晶片廠輝達（NVIDIA）的GTC大會即將登場，是否再度掀起AI熱潮，市場高度關注。

美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議將於下週舉行，法人預期，美國3月利率可能維持不變，會後公布的利率點陣圖，是市場推估聯準會態度的風向球。

美銀證券下週舉行亞太科技投資論壇，邀請鴻海、台達電、英業達、元大金等多家上市櫃企業參加，市場關注廠商未來營運展望。

台灣投資圈近期掀起一波ETF熱潮，群益台灣精選高息和復華台灣科技優息即將陸續除息，除息行情表現料將受到矚目。（編輯：郭無患）1130316