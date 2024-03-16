輝達GTC大會回歸實體舉辦 聚焦黃仁勳演講等4亮點

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（中央社記者張建中新竹16日電）輝達GTC大會18日在美國舉行，這是5年來首度實體舉辦，盤點GTC大會有4大亮點，包括輝達執行長黃仁勳主題演講、邀請Meta等多家重量級企業專家演說、內容廣泛涵蓋建築和汽車等領域、此外，針對自駕車等規劃特別活動。

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳主題演說是GTC大會的焦點，黃仁勳於2021年GTC線上大會中，有14秒是以數位分身演說，無人識破，令全世界驚嘆虛擬技術創造的真實感，至今依然為人津津樂道。

黃仁勳於2023年GTC大會說，人工智慧（AI）的iPhone時刻來臨。過去一年，AI應用蓬勃發展，印證了黃仁勳的說法。輝達業績暴增，股價急遽攀升，市值突破2兆美元關卡，躍居全球第3，僅次於蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）。

隨著AI熱潮持續延燒，輝達成為全球矚目的焦點，黃仁勳將於19日主題演講，分享輝達的加速運算平台如何推動人工智慧、數位孿生、雲端技術和永續運算的新浪潮，料將受到各界關注。

輝達GTC大會還安排超過900場演講，邀請包括Meta人工智慧研究副總裁畢諾（Joelle Pineau）、OpenAI營運長萊特凱普（Brad Lightcap）及史丹佛大學電腦科學紅杉講習教授暨人本人工智慧研究中心共同院長李飛飛等多位AI專家分享見解。

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GTC大會演講主題包含生成式人工智慧時代的機器人技術、使用大型語言模型加速汽車業工作流程、生成式人工智慧時代的智慧財產權挑戰、以全球視角監管人工智慧等，涵蓋汽車、建築、能源等領域，顯見AI應用不斷擴大，產業界多看好未來AI應用將無所不在。

此外，針對自駕車技術、醫療照護、生物製藥、網路安全及人工智慧邊緣應用程式和自動化裝置等，GTC大會還規劃特別活動，分別深入探索各技術發展與應用。（編輯：郭無患）1130316