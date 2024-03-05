輝達一年多來股價飆逾6倍 泡沫耳語浮現

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）半導體大廠輝達搭上人工智慧熱潮，一年多來股價飆漲逾6倍，今天再創歷史新高。但華爾街日報報導，部分專家憂心散戶太過熱情，令人想起1990年代科技股泡沫破裂。

輝達（NVIDIA）1日收盤市值首度衝破2兆美元，歷經週末休市，今天股價續漲3.6%，收在852.37美元。更難得的是，美股科技7雄中的Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）都收黑，輝達一枝獨秀。

一年多前，聊天機器人ChatGPT問世掀起生成式人工智慧（generative AI）熱潮，科技巨擘紛紛加強投資AI應用，輝達高效能晶片供不應求。投資人看好AI成長前景，紛紛搶進輝達股票。

自2022年10月14日波段低點起算，輝達股價飆漲近6.6倍。今年2月21日公布亮麗業績與財測後，輝達市值在2個交易日內暴增近2800億美元。從市值1兆美元到2兆美元，輝達只用180個交易日；蘋果、微軟都用了500個交易日才達到這個里程碑。

美股正處於牛市（多頭市場），科技股為主的那斯達克綜合指數上週飆創歷史新高，為2021年以來首見；標準普爾500指數今年已15度創歷史新高。即使今天收黑，兩項指數年初以來仍分別上漲8%、7.6%。

散戶追捧輝達之際，部分華爾街專家納悶這股AI掀起的熱潮是否會化為股市泡沫。

阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）上週在致客戶報告中直言：「AI泡沫比1990年代科技股泡沫還大。」

多空陣營對此見解不一，但都同意輝達股價飆漲伴隨獲利激增，使得AI風潮有別於近年區塊鏈概念股等標的掀起的投機熱。

輝達上季淨利近123億美元，遠高於截至2022年10月那季的6.8億美元；同期毛利率從53.6%升至76%。輝達預估本益比約32倍，股價因獲利激增而略顯便宜。

不過，輝達能否延續如此旺盛成長，疑慮猶存。多位分析師擔心，未來幾年科技巨擘對AI晶片的需求可能減弱，對手搶食地盤也可能折損輝達毛利率。放空輝達股票的投資月刊「高科技策略師」（High-Tech Strategist）主編希基（Fred Hickey）則提醒，輝達深受半導體產業景氣榮枯影響。

道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）資料顯示，自1999年上市以來，輝達股價曾14度在一定期間跌逾50%。2018年輝達股價曾在2個月內暴跌56%，2022年則是在8個月內跌這麼多。（編輯：張芷瑄）1130305