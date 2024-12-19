彭金隆：當沖降稅再延3年若修法遲延 啟動備案因應

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（中央社記者謝方娪台北19日電）當沖降稅優惠今年底屆期，雖朝野協商達再延3年共識，但本會期能否通過仍有變數。金管會主委彭金隆今天強調，仍期待能在本會期通過修法，若萬一立法遲延，金管會已開始盤點因應措施。

現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，至2021年底止，2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠將於今年12月31日屆期。近日朝野協商達成再延3年共識，能否排案於本會期通過仍有變數。

民進黨立委李坤城今天在立法院財政委員會關注，上週五較無爭議的當沖降稅延長修法無法排入優先討論，若本週五依然無法通過當沖降稅延長修法，對市場影響為何。

彭金隆表示，因法律適用僅至今年底，他仍期待這會期可通過當沖降稅延長修法，但金管會會對所有狀況作萬全準備，金管會已開始盤點萬一立法遲延的相關因應措施，啟動備案準備。

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彭金隆指出，若立法遲延，因應系統修改，交易相關單位必須安排人力盡快進行，經過盤點，交易相關單位均會盡量配合，距離今年底仍有一些時間，金管會已請交易相關單位開始作業，若真的無法於今年底前完成當沖降稅延長修法，一定要完成配套處理。

彭金隆直言，未來如何修法未知，是後續不再延長了、還是待修法通過後回頭追溯，因金融業替國家執行代徵作業，必須模擬各種作業可能，目前對業界影響主要是人力加班支出。（編輯：張均懋）1131219