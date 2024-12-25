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國泰金中信金等4金控 明年2月成軍金融科技產業聯盟

2024/12/25 18:35
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（中央社記者羅元駿台北25日電）為響應金管會提倡金融科技發揮團體戰略意義，中信金、國泰金、凱基金與玉山金將攜手合作，擬規劃明年2月成立「金融科技產業聯盟」，預計設置在金融總會底下運作，其中凱基金研議成立金融科技創投基金，國泰金則主打異業生態共創，強化金融科技跨領域應用。

金管會主委彭金隆日前表示，鼓勵業界成立金融科技產業聯盟，成立新創或基金以共同投入投資技術研發，他強調，「台灣金融科技發展，過了單打獨鬥的時代，應有更多團體戰的概念」。

消息人士指出，國泰金、中信金、凱基金與玉山金將共組金融科技產業聯盟，預計明年2月啟動，初步規劃分成4個工作圈，包括金融科技應用研發、數位金融產業標準、金融科技投資交流及異業生態共創。

國泰金、中信金、凱基金和玉山金分別擔任工作圈召集人。中信金擬在金融業共同特定場景以主題式進行科技研發，包含防詐、擴大金融市場基礎設施等。

國泰金為跨生態圈的異業生態共創，跨足的產業可能包含電信、醫療、教育、零售等，以提升金融科技跨市場應用。凱基金則是研議成立金融科技創投基金，玉山金則是研擬數位金融產業標準與指南，例如身份驗證、AI作業、雲端服務等。

消息人士透露，金融科技產業聯盟初步規劃設在金融總會下，目前金總底下共有2平台，分別為金融淨零推動工作平台和金融科技共創平台。

另外，金管會也將於明年掛牌成立「金融市場發展與創新處」，未來將更加大推動金融科技政策、支持發展與加大法規鬆綁力度。（編輯：潘羿菁）1131225

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