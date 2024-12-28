長者免健保費修法內部有雜音 國民黨團31日開會討論

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨團原預計要在27日立法院會處理老人福利法修正草案，明定65歲以上、所得稅級距20%以下長者健保費全免，但最終未三讀。黨團書記長林思銘今天說，31日會再召開黨團大會討論，目前多數傾向暫緩。

立法院27日原本預計三讀老人福利法部分條文修正草案，涉及65歲以上長者免繳健保費引關注。但包括學界、醫界及民團都喊話不合理，認為少子女化加超高齡化雙重夾擊，應精密計算再決定。

立法院會27日最終未處理老人福利法部分條文修正草案。據了解，國民黨團內部對這個案子也出現雜音，像是有年輕國民黨立委認為，修法可能會讓人感覺在補助有錢老人，恐難以向年輕選民交代，也擔憂這會造成世代對立等狀況，最終，黨團幹部決定，將再開會凝聚共識。

林思銘今天受訪則表示，31日會開黨團大會，再做討論，目前多數意見是希望能暫緩，沒有分青壯派，不過還是要經過黨團大會，做討論與確認。

林思銘指出，現在許多年輕人，都在負擔家中長者的健保費用，如果最終能由政府負擔，這反而是可以減輕年輕人的壓力，怎麼會說是影響或是增加年輕人的負擔。

但林思銘也說，日前通過財劃法修法，讓地方的財源增加，因此是否要讓65歲以上長者免健保費，也可以交由地方政府視財政狀況，自主決定。（編輯：蘇龍麒）1131228