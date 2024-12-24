公糧收購價調高1.5元 藍：卓榮泰違背承諾

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（中央社記者王承中台北24日電）農業部宣布公糧收購價從每公斤新台幣23元提高1.5元，為24.5元。國民黨團書記長林思銘今天表示，立法院上會期決議公糧收購價調漲5元，行政院長卓榮泰曾邀集朝野協商，承諾年底會有很好的方案，結果卻只調高1.5元，卓榮泰違背承諾，農業部根本敷衍農民。

因應在野黨要求調高公糧收購價，農業部23日發布，藉由公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，及輔導收購價格從每公斤23元提高1.5元，為24.5元，並加強「1集、2轉、3加3」推動力道。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、國民黨立委張嘉郡、丁學忠、王育敏、許宇甄、涂權吉、蘇清泉等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「農民13年的等待，只換來1.5元的敷衍？」記者會。

林思銘指出，立法院上會期決議公糧收購價調漲5元，農業部先違反立院決議，不編列預算，昨天又召開記者會，只調漲1.5元，根本就是敷衍農民，公然違反立院決議，立法院是最高民意機關，行政部門不遵守立法院決議，賴政府還談什麼民主法治。

林思銘指出，如果公糧收購只提高1.5元，每年每公頃只會漲2萬元，這2萬元買肥料都不夠。基本工資從2011年1萬7880元漲到今年2萬7470元，公糧收購價只從2011年的23元，到昨天農業部宣布的24.5元。賴政府對得起農民嗎，認為農民是好欺負的嗎，請行政院出來說清楚。

林思銘表示，行政院長卓榮泰日前曾邀集朝野黨團共同協商，承諾在年底對公糧收購價調高為5元，行政部分會有很好的方案，但今天農業部卻只調高1.5元，卓榮泰違背承諾，呼籲賴政府不要再顧左右而言他，口惠實不至。

張嘉郡指出，13年來，台灣農民忍受物價上漲、生產成本增加，卻依然努力在田裡耕耘，為國家的糧食安全付出無數的汗水與辛勞，然而，農業部的調漲幅度，對比農民多年來的期待，卻是如此微不足道，農民13年的等待，只換來提高1.5元的敷衍對待。

丁學忠表示，立法院決議每公斤提高5元，是衡量過去13年萬物齊漲，包括基本薪資漲幅、稻苗、肥料、農藥漲幅以及CPI指數等，這是給支持繳交公糧的農民一個基本的尊重，農業部無視立院多數意見，只想跟立院對抗，心裡沒有農民。（編輯：翟思嘉）1131224