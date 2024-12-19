立院20日擬處理選罷法 朝野各自備戰恐再爆衝突

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（中央社記者王承中、林敬殷、郭建伸台北19日電）立法院會明天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，國民黨團今天表示，做好萬全準備，全力防守，確保議事順利。民進黨團指出，若立法院長韓國瑜容許國民黨團占領主席台，議事衝突在所難免，民進黨團做好萬全準備。

立法院程序委員會17日經表決，通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法部分修正草案等案，列為討論事項前4案。

為確保20日院會能夠順利進行，國民黨立委自17日下午，就開始在議場前搭起2頂帳篷，更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備，輪班守住議場，防止民進黨團搶占主席台或遞案。

12月6日立法院會，國民黨團提案變更議程，將選罷法修正草案列為討論事項第一案，朝野立委在議場內爆發嚴重肢體衝突，導致會議停擺；13日院會，民進黨立委為防止國民黨團闖關選罷法修正草案等案，搶占議場主席台。明天立法院會朝野是否爆發更激烈的衝突，引發關注。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天受訪表示，明天院會將依序處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等案，憲法訴訟法及財劃法修正草案都有經黨團協商，也已過一個月的協商冷凍期，依照議事規則，就可以到院會進行處理。

林思銘指出，依照目前民進黨團反對的態勢，明天民進黨一定會發動攻勢，國民黨團就是做好萬全的準備，預計明天清晨就會召集所有的黨團成員在議場集合，全力防守，捍衛主席台，讓立法院長韓國瑜能夠順利開會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，明天院會的狀況，取決於立法院長韓國瑜的態度。有高度爭議、朝野沒有共識的法案，可以繼續召集協商，若韓國瑜容許國民黨團占領主席台，那議事衝突在所難免，民進黨團做好萬全的準備。

吳思瑤說，民進黨團的態度就是擋，可以擋就擋，是文攻，還是武鬥，民進黨團都有所因應及心理準備，也不知道國民黨團要出什麼招，國民黨團現在就是準備占領主席台，民進黨團也一定會衝進去，接下來就見招拆招，現在也只能這樣。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，民眾黨團僅支持罷免連署加嚴，反對提高罷免門檻，若明天院會表決處理攸關連署加嚴的選罷法修正草案，黨團將投下贊成票、且團進團出。

民眾黨團人士也表示，若明天議程處理到憲法訴訟法修正草案、財政收支劃分法修正草案時，屆時民眾黨團將提出修正動議。（編輯：蘇龍麒）1131219