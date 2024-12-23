綠批財劃法修法為選舉綁樁 藍：換位子就換腦袋

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（中央社記者王承中、林敬殷台北23日電）立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，民進黨團今天指出，修法後中央政府每年減少經常性收入新台幣3753億元，掏空中央財源，壓縮未來彈性協助地方的空間，國民黨拿這麼多錢，都是為了選舉綁樁。

國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，民進黨過去喊要修財劃法，現在修法通過卻污衊醜化，根本昨是今非，換了位子就換了腦袋。修法根本不影響中央政府各項經費支出，中央政府不是沒有錢，而是不會理財。不管民進黨要如何抵制，國民黨團絕對會做好準備，全力因應。

立法院修正通過財劃法，行政院長卓榮泰的「國庫變空虛」講話引發討論。國民黨立法院黨團書記長林思銘、副書記長鄭正鈐、國民黨立委許宇甄、張嘉郡等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「財劃重修全民受惠，民進黨抵制到底？」記者會。

林思銘指出，總統賴清德過去擔任台南市長時，公開呼籲修正財劃法。過去民進黨在野時，把財劃法修正列為永遠第一的優先法案，結果現在立法院修正通過財劃法，民進黨卻污衊醜化，昨是今非，根本就是換了位子就換了腦袋。

林思銘表示，這是財劃法修正，包含民進黨執政縣市都大幅增加統籌分配款，請問高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等民進黨地方首長，也要反對修法，還是認為地方政府跪著向中央政府要錢比較好。

林思銘指出，這次財劃法修法重點在於把地方稅收還給地方，讓努力創稅的縣市可以多分得統籌分配款，打破過去大鍋飯的心態，鼓勵地方政府努力招商，創造經濟發展及稅收，一分耕耘一分收穫，才不會坐吃山空，這才是財劃法修法的重要精神。

林思銘表示，這次修法，依照計算，地方分配金額將增加3753億元，根本不影響中央政府對於國防、社福、防災、交通、教育等經費支出。近幾年中央稅收超徵嚴重，總共超收金額達1.34兆元，今年更上看5000億元之多，結果現在只要拿出3000多億元給地方，民進黨政府就哭天搶地。

林思銘指出，連年稅收超徵，顯示民進黨政府財政規劃嚴重失靈，中央政府不是沒有錢，而是不會理財。如果民進黨不會理財，那就讓國民黨來做，絕對比民進黨還強。

另外，林思銘表示，面對立法院通過財劃法修法，民進黨是否又要用總統不公告、行政院提覆議、聲請釋憲等手段，試圖用行政權、司法權癱瘓國會，讓國會通過的法律無法運作，這不是戒嚴國會是什麼。不管民進黨要如何抵制，國民黨團絕對會做好準備，全力因應，絕不讓國會通過的法律被民進黨政府當空氣，也呼籲民進黨勿玩火自焚。民意一定會全力反撲。

民進黨立法院黨團則在立法院民進黨團記者室舉行「財劃惡修，全民受害」記者會，民進黨團指出，修法後中央政府每年減少經常性收入3753億元，掏空中央的財源，壓縮未來彈性協助地方的空間，國民黨拿這麼多錢，都是為了選舉綁樁。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，財劃法惡修衝擊各部會防災治水經費約988億元，波及分布在7個部會的防災救災經費，未來很難有充裕預算投入跨縣市、跨地域的全面性防洪防災工程。

吳思瑤指出，包括中央管理河川流域改善計畫、污水處理建設計畫、整體治山防災計畫，這些計畫是地方能做嗎，當沒有國土保育經費，全民怎麼辦，這不是全民遭殃嗎。

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民進黨團書記長蔡易餘表示，除了防洪救災之外，最嚴重的衝擊就是交通軌道建設，鐵路立體化181億元及捷運建設154億元的預算都沒了，以嘉義鐵路高架化計畫為例，好不容易執行到最後階段，一旦國庫被掏空，計畫恐被延宕。

蔡易餘指出，新版財劃法其中一項統籌分配款10%的指標，是依財產稅的分數進行評估，這包含地價稅、土地稅、房屋稅、土地增值稅等，等於鼓勵各縣市炒地皮，越會炒房炒地皮，拿到這10%的分數更多。（編輯：蘇志宗）1131223