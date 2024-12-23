因應財劃法等3法修正 綠：想方設法進行救濟

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（中央社記者林敬殷台北23日電）立法院會三讀通過修正財政收支劃分法等3法部分條文，外界關注政府是否會以行政院不副署方式因應，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，還需審視所有三讀通過的條文，作為執政黨，會尋求一切憲法授權範圍的救濟手段。

吳思瑤上午在民進黨團輿情回應記者會表示，很多人在問，財劃法、憲法訴訟法及選罷法惡修之後，民進黨團要怎麼辦，其實也應該去問藍白立委怎麼辦，如何對國家、人民負責，惡修釀成國家災難要怎麼辦。

吳思瑤指出，作為執政黨，會想方設法進行一切憲法可以授權範圍的救濟，尋求一切方法去努力，至於方法還在討論中，且總統府、行政院還沒有收到三讀通過的條文，因此，條文仍需審視，才能知道災害有多大，有解或無解。

她認為，國民黨與民眾黨也應該回答，惡修出這樣的爛法造成國家災難，要如何對歷史負責，惡修財劃法是否符合分配正義，修出重北輕南的財劃法，如何對南部鄉親交代，未來無法因應救災防災，藍白立委應嚴肅並負責任回答這些問題。（編輯：謝佳珍）1131223