拚20日多項法案闖關三讀 藍委議場前架帳篷排班留守

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（中央社記者王承中台北17日電）立法院20日院會將處理攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案等案，為確保當天議事順利，國民黨立委不畏嚴寒，今天下午在立法院議場前架起帳篷，準備輪班夜守議場。

立法院程序委員會今天經表決，通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法部分修正草案等案，列為討論事項前4案。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，明天立法院長韓國瑜將會召集朝野黨團協商憲法訴訟法、財劃法等案，國民黨團會展現堅定意志、決心，力拚在20日的立法院院會三讀通過。

林思銘指出，如果民進黨立法院黨團不霸占主席台，就按照議事規則，讓大家發言、討論跟表決，但如果民進黨團真要一戰的話，國民黨團會嚴陣以待。

為確保20日院會能夠順利進行，國民黨立委不畏寒流來襲，今天下午5時許開始在議場前搭起2頂帳篷，更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備，準備輪班守住議場，直到20日院會開會。（編輯：翟思嘉）1131217