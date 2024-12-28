林靜儀：老福法修法若通過 只對高薪、大企業有利

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）老人福利法修正草案涉及65歲以上免繳健保費，反彈聲浪大。衛福部次長林靜儀今天強調，若修正通過，只對高薪者、大企業有利，強調不該讓年輕人幫大老闆的媽媽繳健保費。

立法院27日原本預計三讀老人福利法部分條文修正草案，涉及65歲以上長者免繳健保費引關注。但包括學界、醫界及民團都喊話不合理，認為少子女化加超高齡化雙重夾擊，應精密計算再決定。

立法院會27日最終未處理老人福利法部分條文修正草案。據了解，國民黨團內部對這個案子也出現雜音，像是有年輕國民黨立委認為，修法可能會讓人感覺補助有錢老人，恐難以向年輕選民交代，也擔憂這會造成世代對立等狀況，最終，黨團幹部決定，將再開會凝聚共識。

林靜儀今天在臉書（Facebook）發文指出，「有人說老福法修正案通過之後反正健保又不會少，只是老人免繳健保費而已；錯了喔。」

林靜儀解釋，健保費是6類身分及薪資收入計算投保金額，有工作的人要為自己和眷屬或直系血親一起投保，公司行號機構也要為員工和其眷屬或直系血親投保；投保金額依照公告的投保金額分級表來算。

老福法修法若以「65歲以上老人」作為中央政府補助健保費來處理，林靜儀表示，會出現2個狀況；第1個狀況是本來因為子女收入較好而在保費級距較高的依附親屬，變成只由政府出最低的投保金額，所以原先健保制度中，經濟能力較好者多負擔一些的精神不見了，健保原先可以收到的保險金額也少了。

第2個狀況，林靜儀說，本來公司行號應該為員工和他的直系血親一起負擔的部分保費也不用出了，健保因為政府付掉最低保費，所以應該協助負擔的保險費用也沒了。

她解釋，這就是為什麼老福法修法，讓65歲以上年收入達252萬元以下的人免健保費的話，健保一年會少新台幣540億元的原因。

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林靜儀重申，若修法通過，有利本來薪資就較優渥的保險人，他們的父母保險費可以由全部的受薪階級一起幫忙出。也有利大企業大公司，他們可以省下一大筆員工超過65歲父母依附投保的保險費。

她強調：「不該讓年輕人幫大老闆的媽媽繳健保費。」至於弱勢者、中低收入戶保費本來在健保法就由中央政府補助健保費；也另有各項弱勢民眾的補助方式；地方政府則依財務狀況可依照身分補助健保費。（編輯：李亨山）1131228