任立委間兼接種受害審議委員？林靜儀：不可能

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）衛生福利部次長林靜儀遭質疑擔任立委期間，兼任疾管署預防接種受害救濟審議委員，涉利益迴避問題。她今天強調「不可能」，是卸下立委後才上任，之後又投入立委補選就主動請辭。

林靜儀今天上午出席台大醫院「台大醫院腹膜透析一甲子 開創居家透析新未來記者會」前接受媒體聯訪，聽到記者提問，她當下秒答：「不可能，沒那麼有空。」

她說，疾管署聘任她時，正要卸任第9屆立委，雖然聘僱期間是從民國109年1月1日至110年11月4日間起算，但她直到109年1月31日起結束立法委員身分後才上任，到了110年11月4日，因參加立法委員補選，主動辭去審議小組委員身分。

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林靜儀重申，她當時很清楚無論當選與否，第1是她沒有那麼多時間，第2是，若擔任立委，就不可能繼續擔任這個職務，所以主動請辭。

此外，近期台大醫院婦科部權威C教授陷性騷疑雲，同為婦產醫師，林靜儀說，據她了解，這個案子台大還在調查中，盼秉持毋枉毋縱精神；醫療是一個會觸碰人體的產業，而醫療人員都是高知識分子，應該要清楚知道法律跟道德界線，每個人都應該要謹記在心。（編輯：陳政偉）1131217