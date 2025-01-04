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吳思瑤：民進黨未主動主導任何罷免案 尊重人民自主

2025/1/4 15:37（1/4 15:44 更新）
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（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，黨團幹事長吳思瑤今天表示，柯建銘的發言是對國會民主的憂慮，也反映民進黨支持者共同的焦慮；但她強調「罷免是人民權利，尊重人民自主自發」，「民進黨沒有主動主導任何一個罷免案」。

柯建銘上午在立法院召開記者會表示，現在要雙罷，不只要提改選立法院正副院長，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

吳思瑤下午受訪表示，柯建銘在立法院第一線指揮作戰，對於這屆國會失序的亂象，最能感同身受，也近距離感受到立委之間表現良窳不一的狀況；柯建銘的發言是對於國會民主的憂慮，也反映民進黨支持者共同的焦慮。

但她說，截至目前，民進黨沒有主導、介入操作任何一個罷免案，從過去到現在都沒有，反而都是國民黨，傾全黨之力介入。

吳思瑤強調，罷免是憲法賦予人民的權利，優先尊重人民的自主與自發的行動，尊重人民的選擇與作為。（編輯：楊蘭軒）1140104

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