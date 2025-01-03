花蓮青年團體發起罷免傅崐萁 街頭巡迴連署

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮青年社團在網路發起「微光花蓮、拔傅行動」，發動罷免國民黨籍立委傅崐萁，第一階段罷免提議書需達到1900份，目前已有超過1000份，將走訪各鄉鎮辦實體連署。

「微光花蓮」團隊去年5月起開始醞釀罷免傅崐萁行動，6月起在網路成立粉絲團，募集連署書，除了提供網路下載表格寄回，也有部分店家陸續提供罷免書填寫據點，今天晚間在花蓮市石來運轉廣場快閃連署活動，網紅「八炯」也回家鄉力挺，現場聚集超過300人。

「微光花蓮」團隊接受媒體聯訪指出，去年5月28日「國會濫權法」通過，罷免不適任藍、白立委聲浪四起，花蓮人責無旁貸，一群新世代青年站出來籌組「微光花蓮」，希望用點點微光照亮花蓮。

「微光花蓮」團隊指出，罷傅行動第一階段連署門檻是1900多份，今天實體連署活動前，已募集、準備送達的連署書已超過1000份，未來會走訪花蓮各鄉鎮做實體連署活動，也在雙北、台中做聯名合作，提供實體連署據點。

「微光花蓮」團隊提到，經向罷韓、拆樑行動團隊聯繫，為避免連署書遭地方選委會刁難，至少會搜集達5000份再送件，「花蓮這一槍，是帶著全台一起跑，若遭打壓或刁難，全國都在看」。

「微光花蓮」團隊喊話傅崐萁，若不想罷免，就請讓國家、國會及縣政恢復正常，「人民才是你的頭家，不是你說了算」。

在地甜點業者在臉書粉絲團表態力挺，提供店內填寫連署書，昨天就有人衝入店裡嗆聲「好好做生意就好，搞什麼罷免」，警方獲報到場後，男子才離開。（編輯：謝雅竹）1140103