新北集會究責濫權立委 青鳥：承傳黨外民主精神

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）「冬季青鳥在新北，濫權立委究責會」今晚以「搶救憲法法庭，批判憲訴法違憲」為題宣講，分析對台灣民主、財政的影響，並強調青鳥公民運動，是傳承黨外民主運動的自主精神。

這場「濫權立委究責會」晚間在板橋第一運動場前廣場舉行，吸引許多的民眾聽講。雖然天氣寒冷，但現場氣氛仍然熱絡。

律師洪偉勝演講表示，日前律師團對藍營立委癱瘓憲法法庭及法治運作的擔憂，已經惡夢成真，甚至變本加厲。

他說，憲法法庭已受理的人身自由、言論自由、財產權、小孩的收養、未成年子女的權利義務保障，都已全部停擺。立法院在少數極端立委的把持下，已難以期待；盼朝野政黨立委能藉後續覆議程序，重新檢討相關惡法，也能理性通過大法官人選。

經濟民主連合智庫召集人賴中強說，究責會是要對新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔，及基隆市林沛祥等藍營立委究責，批判他們跟隨立院國民黨團總召傅崐萁指揮起舞，通過修正憲法訴訟法、選罷法、財政收支劃分法等3大惡法。

賴中強表示，這次冬季青鳥的各縣市究責會，都納入黨外民主運動歷史記憶的元素。青鳥公民運動傳承黨外民主運動的自主精神，不屬於任何政黨，也不受任何政黨指揮。

他說，公民運動共同目標就是「打倒中國國民黨」，隨著藍白黨人無下限地摧毀國會合議制民主秩序，未來青鳥公民運動不排除從靜態集會示威，走向積極非暴力抗爭。

經民連智庫研究員陳思妤表示，立院3日的院會將「警察人員人事條例」、「老人福利法」修正草案列入議程，包括去年底修法通過的財劃法，共通點就是「國民黨請客，全民買單」。

陳思妤說，今年進入超高齡社會，預見未來補助老人健保保費的經費會膨脹到難以負擔；把補助花在有能力繳納保費的族群，卻要來自青壯世代受薪者的稅收背負支出、「補貼」生活優渥的退休世代，完全違背世代正義，也將傷害社會互助精神。

牙醫師史都華演講表示，呼籲「相信台灣主權，大家就是戰友」，他細數全台灣藍營立委，都是傅崐萁的橡皮圖章，盼群眾以罷免教訓藍營立委，並繼續守護立院。

網紅「八炯」也上台闡述他們申請加入中國國民黨的理由，是要強烈反對中國共產黨，並要推翻「在台灣的共產黨--國民黨」，國民黨不敢反對共產黨就是撈好處，柿子挑軟的吃。

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饒舌歌手「閩南狼」晚間在舞台上演唱「反攻大陸」歌曲，引起台下聽眾共鳴。晚會預定晚間9時結束，延後至9時30分才結束，散場前還強調，立委葉元之就住在附近，群眾高喊「罷免葉元之」。

對於被批評是橡皮圖章，且成為罷免對象，葉元之接受電訪表示，晚會講者只是亂扣帽子，且隨意調查住家騷擾別人，「真的很恐怖、好可怕」。對於外界的指控，都是造謠並非事實。（編輯：張銘坤）1140102