加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案3度召開羈押庭 柯文哲羈押禁見
首頁 / 政治

新北集會究責濫權立委 青鳥：承傳黨外民主精神

2025/1/2 22:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北2日電）「冬季青鳥在新北，濫權立委究責會」今晚以「搶救憲法法庭，批判憲訴法違憲」為題宣講，分析對台灣民主、財政的影響，並強調青鳥公民運動，是傳承黨外民主運動的自主精神。

這場「濫權立委究責會」晚間在板橋第一運動場前廣場舉行，吸引許多的民眾聽講。雖然天氣寒冷，但現場氣氛仍然熱絡。

律師洪偉勝演講表示，日前律師團對藍營立委癱瘓憲法法庭及法治運作的擔憂，已經惡夢成真，甚至變本加厲。

他說，憲法法庭已受理的人身自由、言論自由、財產權、小孩的收養、未成年子女的權利義務保障，都已全部停擺。立法院在少數極端立委的把持下，已難以期待；盼朝野政黨立委能藉後續覆議程序，重新檢討相關惡法，也能理性通過大法官人選。

經濟民主連合智庫召集人賴中強說，究責會是要對新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔，及基隆市林沛祥等藍營立委究責，批判他們跟隨立院國民黨團總召傅崐萁指揮起舞，通過修正憲法訴訟法、選罷法、財政收支劃分法等3大惡法。

賴中強表示，這次冬季青鳥的各縣市究責會，都納入黨外民主運動歷史記憶的元素。青鳥公民運動傳承黨外民主運動的自主精神，不屬於任何政黨，也不受任何政黨指揮。

他說，公民運動共同目標就是「打倒中國國民黨」，隨著藍白黨人無下限地摧毀國會合議制民主秩序，未來青鳥公民運動不排除從靜態集會示威，走向積極非暴力抗爭。

經民連智庫研究員陳思妤表示，立院3日的院會將「警察人員人事條例」、「老人福利法」修正草案列入議程，包括去年底修法通過的財劃法，共通點就是「國民黨請客，全民買單」。

陳思妤說，今年進入超高齡社會，預見未來補助老人健保保費的經費會膨脹到難以負擔；把補助花在有能力繳納保費的族群，卻要來自青壯世代受薪者的稅收背負支出、「補貼」生活優渥的退休世代，完全違背世代正義，也將傷害社會互助精神。

牙醫師史都華演講表示，呼籲「相信台灣主權，大家就是戰友」，他細數全台灣藍營立委，都是傅崐萁的橡皮圖章，盼群眾以罷免教訓藍營立委，並繼續守護立院。

網紅「八炯」也上台闡述他們申請加入中國國民黨的理由，是要強烈反對中國共產黨，並要推翻「在台灣的共產黨--國民黨」，國民黨不敢反對共產黨就是撈好處，柿子挑軟的吃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

饒舌歌手「閩南狼」晚間在舞台上演唱「反攻大陸」歌曲，引起台下聽眾共鳴。晚會預定晚間9時結束，延後至9時30分才結束，散場前還強調，立委葉元之就住在附近，群眾高喊「罷免葉元之」。

對於被批評是橡皮圖章，且成為罷免對象，葉元之接受電訪表示，晚會講者只是亂扣帽子，且隨意調查住家騷擾別人，「真的很恐怖、好可怕」。對於外界的指控，都是造謠並非事實。（編輯：張銘坤）1140102

#中國共產黨
#台灣
#洪偉勝
#陳思妤
#傅崐萁
#賴中強
#史都華
#葉元之
#立院國民黨團
#八炯
葉元之
罷團公布提議書達標 葉元之：台灣還要亂多久罷免文宣貼新北市民廣場電梯 葉元之：影響市容
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：