綠提改選立法院長案 院會暫不處理擬下週再戰

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北3日電）立法院會今天開會，民進黨團質疑立法院長韓國瑜不適任，提變更議程要求改選立法院長。會議主席、立法院副院長江啟臣說，依立法院處理變更議程案例，暫不予處理。民進黨團幹事長吳思瑤表示，會在7日的程序委員會爭取列案，排入院會議程。

民進黨立法院黨團認為，去年12月20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法，韓國瑜卻依立法院內政、財政兩委員會國民黨籍召集委員之請，違反憲法第72條規定，逕自暫緩將已經立法院會三讀通過的法律案咨請總統公布等，也違反立法院組織法第3條，立法院長應本公平中立原則行使職權的規定，實已不適任立法院長一職。

立法院會今天開會，民進黨團提案變更議程，希望依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，改選立法院長，並將本案列為本次會議討論事項第一案。

院會進行時，當報告事項宣讀完畢後，江啟臣請各黨團幹部至議場後方主席休息室，溝通本日議程相關事宜，並宣布休息。

院會在下午1時33分繼續開會。江啟臣宣讀黨團共識，並宣告本日院會依照黨團共識處理。隨後，江啟臣宣布先處理變更議程的提議。他說，民進黨團所提改選立法院長之變更議程一案，本件提案因為在本週二中午程序委員會發言處理，依立法院處理變更議程案例，就暫不予處理，並列入公報。

吳思瑤等人會後受訪，針對藍營質疑總統賴清德才說要邀韓國瑜喝咖啡，但民進黨團卻要提案罷免韓國瑜，是否在打臉賴總統等議題，作相關說明。

吳思瑤說，這完全是兩回事，因為任何一位立委都要依循立法院的規定，進行民主程序的法案審議，但就因為2位召委的公文，就可以延緩總統公告，這是嚴重的民主失序，民進黨團不能容許相關議事作為。

吳思瑤指出，民進黨團今天召開黨團會議，黨團成員共同連署，希望要重新檢視立法院長人選，但因為今天的遞案，沒有經過本週二程序委員會，因此今天循程序先列入議事紀錄，但後續還是會循下週二（1月7日）的程序委員會，將這個案子正式排案、爭取列案，排入下週五（1月10日）的院會議程。

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此外，吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘也還原朝野今天花3個多小時的協商過程，也說民進黨團堅持立法院不能繼續失序，例如還沒完成協商的發展觀光條例修法，及藍白要讓年改走回頭路的警察人員人事條例修法，不能直接表決，否則立法院就變成表決院。

蔡易餘說，民眾黨團總召黃國昌到協商現場僅3分鐘，只有民眾黨立委麥玉珍、吳春城在現場，當一有結論時，吳春城還要跑去議場問黃國昌意見，這樣一來一往就拖了3小時，沒有效率，就為了黃國昌一個人。（編輯：林興盟）1140103