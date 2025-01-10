公教促調高所得替代率 銓敘部：須確保退撫基金永續

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（中央社記者高華謙台北10日電）藍白聯手修法提高警消退休所得替代率，公教人員也積極爭取調高。銓敘部今天表示，公務人員退休制度要確保退撫基金財務永續等原則，應由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。

中華民國全國公務人員協會、中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會與新北市中等教育教師職業工會等多個團體，今天在立法院中興大樓聯合召開記者會，質疑民國107年的年金改革是一項不公不義、違憲違法、邏輯矛盾的政策。

民團指出，立法院今年1月8日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，提高警消人員退休金，所得替代率最高可達80%後，現在正是重新檢討軍公教退休制度的時刻。

銓敘部今天發布新聞稿表示，公務人員退休制度建置核心原則，除要維持退休人員適足生活保障，也要確保退撫基金財務永續，以及權利義務對等原則，這是嚴肅課題，應經過慎重理性的討論。

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銓敘部說明，政府在民國107年推動年金改革，主要是為解決退休所得與現職待遇接近的不合理現象，以健全退撫制度並使退撫基金財務永續，如果驟然提前停止調降退休所得替代率或提高退休所得替代率，將降低年金改革財務效益，使退撫基金用罄年度更提前。

銓敘部強調，現行退撫制度採確定給付，已不是全由政府負擔的恩給制，因此應該照精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。（編輯：張若瑤）1140110