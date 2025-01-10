傳8成退警月領7.4萬 銓敘部：被簡化、誤解

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（中央社記者高華謙台北10日電）警察人員人事條例三讀修正後，外傳8成退休警察月領新台幣7.4萬元。銓敘部今天表示，警察人員525俸額退休、所得替代率達80%的月退「上限」所得是7.4萬元，並非8成退警會領7.4萬元，兩者大不相同，外界誤解並刻意誇大指責，銓敘部感到遺憾。

銓敘部先前表示，警察人員人事條例修法後，以民國113年俸額實支數計算，退休時為525俸額的基層警察，包括警佐各階和警正4階，月退休所得上限將大幅增至7萬4544元，將超過第14職等常務次長以下所有公務人員、大學教授以下所有教師和高中以下所有教師；警官所得上限金額當然更高。

銓敘部今天發布新聞稿表示，先前說修法後的月退休所得「上限」金額是7.4萬元，是指警察人員525俸額退休所得替代率80%的最高金額，並作為與其他公務人員差距的對照；外界因不瞭解退撫制度用語，簡化說成8成退警會領7.4萬元，兩者大不相同。

知情人士說，公教人員的總薪資由「本俸」與「專業加給」等項目組成，原則上，107年年金改革後的公教人員月退休金計算方式，是以最後在職一定年限的平均「本俸」的2倍再乘上所得替代率；而所得替代率會依年資而有所不同，警察人員人事條例修法通過後，年資15年的警察退休所得替代率為43.25%，年資36年以上則為80%。

退撫制度計算方式複雜，銓敘部所算「上限」金額7.4萬元，是以年資達36年以上、長年領取本俸525俸額的警察條件所試算出的退休金天花板，若以113年525俸額為4萬6590元計算，公式為「4萬6590元X2X80%=7萬4544元」。

銓敘部強調，退休人員即使是相同退休所得上限，也會因為退休年資新制和舊制年數組合不同、退休俸額等條件不同，導致實際月退休所得不同。

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銓敘部表示，採用法定月退休所得替代率上限當作計算標準，是任何修法過程評估方式的做法。對於外界誤解銓敘部刻意誇大的指責，銓敘部感到遺憾。

銓敘部說，這次修法的最關鍵之處是不公平對待，單獨將警察人員替代率上限由60%提高到80%，而且不會逐年調降，遠高於其他公務人員調降至60%，且高於原相同等級的公務人員月退休所得，繳費相同但給付差距很大，這才是銓敘部反對主因。（編輯：謝佳珍）1140110