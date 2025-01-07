警察人員人事條例三讀 內政部：擴及移民空勤有疑義

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（中央社記者高華謙台北7日電）立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%。內政部表示，三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用疑義，違反相關退撫規定。

立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

內政部透過新聞稿表示，此修法在社會沒有充分討論與共識下，將提高警察人員退休所得替代率至80%，不僅衝擊退撫基金財務，而月退俸與現職薪資差距過小，恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作。

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此外，內政部說，三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用疑義，違反相關退撫規定。

內政部強調，政府近年積極推動18項警察人員福利照護措施，包括修正警察人員人事條例施行細則，放寬警察人員「殉職」規定；提升因執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能、死亡或殉職者慰問金發給額度至新台幣2000萬元等；同時，還包括廳舍整建、車輛汰換、個裝提升，歷年也以各項中程計畫支持，讓現職人員有更好備勤環境與執勤裝備。（編輯：林淑媛）1140107