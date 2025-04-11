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藍白挾人數優勢 否決警察人員人事條例修法覆議案

2025/4/11 12:45（4/11 14:06 更新）
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立法院會11日記名投票表決行政院針對警察人員人事條例修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有62名立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為50票，無效票0票，因此覆議案遭否決，闖關失敗。中央社記者吳家昇攝 114年4月11日
立法院會11日記名投票表決行政院針對警察人員人事條例修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有62名立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為50票，無效票0票，因此覆議案遭否決，闖關失敗。中央社記者吳家昇攝 114年4月11日
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（中央社記者王揚宇台北11日電）行政院針對警察人員人事條例修法提出覆議，立法院會今天舉行記名投票表決，中午12時18分開始開票，藍白挾人數優勢，在中午12時39分已有超過57位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，覆議案遭否決。目前仍持續開票中。

立法院會1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

行政院長卓榮泰4月1日表示，立法院三讀修正通過的警察人員人事條例部分條文，有衝擊退撫基金財務等5大窒礙難行之處，因此依憲法增修條文規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議，立法院會今天舉行記名投票表決。

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中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：林淑媛）1140411

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