警察人員人事條例三讀 政院：財務缺口將由納稅人負擔

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（中央社記者賴于榛台北7日電）立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，且溯及已退休人員。政院指出，根據計算，未來50年基金收入減少和支出增加合計新台幣1700餘億元，財務缺口須靠政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。

立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%；三讀條文也明定，上述規定在1月7日修正的條文公布施行前退休生效者，亦適用之。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組指出，行政院長卓榮泰去年與立法院在野黨團達成共識決議，未來立法院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條等規定，先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。

李慧芝說，此修法內容需要大幅增加支出預算，在野黨團卻違反當時的承諾，除未徵詢行政院意見外，也沒有指出預算來源，同時也不尊重考試院建議維持現狀的意見，甚至在法案三讀前，還突襲增加消防人員、海巡、移民及空勤總隊人員。

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她表示，根據銓敘部計算，修法將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。

李慧芝強調，政院對修法無法接受，也感到遺憾，將於收到法案後，依憲法賦予行政院的權力，研議各種可能的憲法救濟途徑。（編輯：林淑媛）1140107