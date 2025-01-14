在野黨擬減列總預算 政院盼理性審查讓國家更好

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（中央社記者賴于榛台北14日電）國民黨立法院黨團說，114年度中央政府總預算該砍就砍，民眾黨團則提案減列新台幣2061億元。政院人士今天指出，期待立法院理性審查預算，一起努力讓國家更好，行政院長卓榮泰也已要求部會清楚說明預算編列狀況並據理力爭。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

外傳國民黨團將刪光各部會媒體文宣費用，國民黨團書記長林思銘指出，國民黨會嚴格監督，該砍就砍。國民黨團總召傅崐萁則說，將暫時凍結114年度潛艦計畫18億元。民眾黨團則說，已提出預算減列凍結案，總計減列2061億餘元、凍結974億餘元。

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對此，政院人士表示，行政院期待立法院能夠理性審查預算，並希望與立法院保持健康的合作管道，一起為了讓國家更好而努力。

政院人士表示，國家發展需要朝野合作，許多福國利民、打擊犯罪、支援民生等業務，都需要各部會協力合作才能進行，卓榮泰已要求各部會清楚說明預算編列狀況並據理力爭，也強調預算的執行將接受合理的監督。（編輯：謝佳珍）1140114