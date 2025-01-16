賴總統與韓國瑜喝咖啡 立委盼也邀在野黨主席溝通

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北16日電）總統賴清德今天接見赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團。與會的國民黨立委李彥秀轉述，會面氣氛融洽，她也建議賴總統，為使立法行政更順暢，有機會也應與在野黨主席、立委多溝通、喝咖啡。

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席，賴總統指派立法院長韓國瑜擔任團長，上午在總統府接見跨黨派慶賀團成員。

國民黨立委李彥秀受訪表示，韓國瑜雖然趕回立法院主持協商，但韓國瑜也跟賴總統提到，在野黨立委針對總預算案提出3000多案，但今天國民黨團會花6到8小時內部溝通，有共識的部分先內部完成，有需要協商者再交付黨團協商；賴總統在會中說他當過立委和行政院長，非常清楚朝野協商過程，也充分尊重。

談及與賴總統閉門會談的狀況，李彥秀說，「氣氛非常好」，會中韓國瑜也表示要再跟民進黨團總召柯建銘多溝通，後來她隨即補充，「若賴總統交代下去的話，可能咖啡會更好喝，下次可以找柯總召一起喝咖啡」。

李彥秀說，她也向賴總統提到，總統不應只與民進黨立委有便當會，為使台灣社會團結、立法行政更順暢，賴總統有機會也應與在野黨主席、在野黨立委以喝咖啡或各種形式多溝通。

媒體詢問，賴總統是否有正面回應，以及今天會面算是總統對在野黨遞出橄欖枝嗎。李彥秀表示，她並不是黨團幹部，僅是慶賀團成員，她只是提出建議；不過賴總統有說，未來有機會，若有什麼問題，「大家多進來（總統府）喝喝咖啡」。

李彥秀表示，賴總統上任前或許沒有時間跟在野黨主席喝咖啡，但未來無論是以國是會議、與在野黨主席喝咖啡、傾聽產官學界意見等方式，也希望接下來賴總統能開啟朝野溝通窗戶，對執政與朝野和解都有幫助。

同樣為慶賀團成員的國民黨立委柯志恩透過臉書表示，她上午受邀進入總統府喝咖啡，總統與她握手時說「好久不見」，她則笑說「還好不是在質詢時見面」，氣氛相當融洽，不過在野黨當然仍持續監督，並希望執政黨兌現對人民的承諾。

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與會的民進黨立委王定宇透過影片表示，閉門會談階段大家都以非常溫暖且愉快的氣氛交流，就像老朋友一樣，賴總統還請曾擔任駐美代表的副總統蕭美琴，傳承過去參加美國總統就職典禮的情形。

王定宇說，會中也提到，希望把這份溫暖與愉快，不僅帶到美國，也希望帶回台灣的國會，不管在預算或法案，有共識的部分，可以繼續往前走，但歧異之處可以充分溝通，並為國家利益團結合作。（編輯：林興盟）1140116