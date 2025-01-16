陸委會：若預算遭刪 兩岸交流恐全停、港澳駐處關門

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北16日電）在野擬大刪總預算。陸委會主委邱垂正今天表示，若預算被刪，將無法審查中國大陸人士來台，兩岸交流可能被迫全面停擺，駐香港、澳門辦事處恐將關門，也將無法研析中國大陸情勢，這就像是自廢武功、自斷手腳。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。不過在野黨團表態將大幅減列各部會文宣及業務費用。

行政院今天舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，大陸委員會主委邱垂正表示，陸委會作為兩岸事務統籌協調機關，面對這種非理性、全數刪除業務費與基本維持費，等同要癱瘓陸委會，將對國家安全、兩岸關係發展與人民權益造成無可彌補傷害。

邱垂正說，一旦預算被刪除，首當其衝的是陸委會將無法執行兩岸人民關係條例所授權審查大陸人士來台，兩岸交流可能被迫全面停擺，影響衝擊無法想像。

邱垂正表示，陸委會重要職責還包括評估兩岸經貿情勢、滾動檢討兩岸經貿政策與法規，以及提醒風險評估，持續關懷輔導40萬名在中國大陸的台商與眷屬等。

他說，一旦經費被刪除，將對台商造成嚴重衝擊，不僅無法提供經營投資的即時資訊、轉型升級在地輔導，包括協助台商全球布局與回台投資都恐無以為繼，將造成台商投資風險大大提升，連急難救助都難以伸出援手。

邱垂正表示，另外，恐致台灣高科技技術與關鍵人才被中國誘拉、外流，削弱台灣在全球高科技產業供應鏈的關鍵地位，例如在台灣有36萬5000個陸配家庭，5萬多個香港新住民與1萬多名陸港澳學生都是陸委會照顧對象，如果預算全被刪除，這些人的基本權益都將受影響。

他還說，面對中國大陸拋出「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），台灣人赴中國大陸的安全風險遽增，若預算被大幅刪除，陸委會提供民眾赴陸港澳的簡訊服務，以及動態登錄系統都無法運作。

此外，他表示，陸委會駐港澳機構運作與服務也將中斷，若駐香港、澳門辦事處無預警關門，不僅是台港、台澳重大事件，更會震撼國際視聽，相關往來民眾得不到政府核發簽證、文書驗證、急難救助等服務，旅居香港的7萬名台灣人就像斷了線的風箏，遇到緊急意外也無法獲得必要與即時協助。

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邱垂正說，面對企圖併吞台灣的中共政權，若刪除陸委會蒐集研析中國大陸情勢的預算，就像是自廢武功、自斷手腳，失去風險管控與預警，將使國家與人民曝露在更艱困險境中。

他表示，面對中國大陸對台統戰步步進逼，各種統戰滲透無孔不入，近年陸委會積極提升台灣人對中國大陸識讀能力，若經費被刪除，將嚴重損害台灣人對中國大陸錯假訊息的判斷能力，也嚴重影響台灣安寧與穩定，呼籲在野黨立委重新審慎地審酌預算，共同守護國家安全與人民權益，避免兩岸關係的和平穩定與繁榮現狀遭破壞。（編輯：林興盟）1140116