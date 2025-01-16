韓國瑜提預算協商盼柯建銘不要那麼硬 總統緩頰

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北16日電）總統賴清德今天與立法院長韓國瑜喝咖啡談及總預算，韓國瑜承諾，會與民進黨立法院黨團總召柯建銘一起努力，期望協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴總統聽聞微笑緩頰說「院長與柯總召也要多喝咖啡」。

總統上午接見由韓國瑜擔任團長所組成的跨黨派立委代表團，將赴美國出席20日美國總統就職典禮，在總統與韓國瑜分別致詞後，舉行閉門會議，全程將近1小時，與會人士轉述，對談氣氛輕鬆、融洽、溫暖、愉快像是朋友間交換意見，針對美國眾議院上午通過台美避免雙重課稅法案、立法院審查總預算進度等議題交換意見。

與會人士表示，立委王定宇與柯志恩均表示，有共識的部分希望以委員會中心主義原則，儘速通過，加快審查流程，立委李彥秀說，今天國民黨團預計開8小時會議，將所提3000多案進行濃縮，並說希望未來有機會多進總統府喝咖啡，總統說，相當歡迎。

與會人士轉述，總統在會中表達，相信「立法院朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況」，總統也以他過去擔任立委的經驗表示，有共識的先通過，沒有共識的可以先放一邊，盼朝野能夠協力合作。會中，韓國瑜承諾，會與柯建銘一起努力，期望協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴總統聽聞隨即笑稱緩頰，「院長與柯總召也要多喝咖啡」。

與會人士說，賴總統、柯建銘與韓國瑜3人是立法院老同事，總統邀請韓國瑜入府喝咖啡展開友善對話，盼化解朝野衝突，對外團結一致。賴總統幽默提議「院長與柯總召也要多喝咖啡」，正是呼應「一杯咖啡」背後象徵的對話與溝通。

該人士表示，總統深知柯建銘率領民進黨團在立法院前線作戰的辛苦，理解朝野各政黨各有堅持與立場，但希望也能彼此理解體諒，更重要的是「借重韓國瑜的智慧」，化解朝野衝突、促進各政黨和諧，讓國會議事順利進行。

總統府發言人郭雅慧轉述會談內容表示，閉門會議時副總統蕭美琴分享經驗談，她在4年前參與美國總統就職大典，4年前當時氣溫零下幾度，今年會更冷好像有暴雪，氣溫零下8度加上等候維安，戶外氣候是考驗，總統送的暖暖包一定要帶。

她說，總統提到，美國眾議院今天通過台美避免雙重課稅法案，這項重大進展也是美國展現對台灣的跨黨派支持，期待代表團訪美期間多交朋友，也能促成台美之間關鍵里程碑發展。蕭副總統也提到，希望訪團發揮關鍵臨門一腳的作用，訪美期間有很多會面場合，期盼訪團深化台美關係。

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被問到總統致詞提到「福爾摩沙」是否特別含意。郭雅慧表示，去年雙十光雕展總統與韓國瑜同台，現場是以卡通漫畫貫穿世代創作豐沛靈感作為光雕主題。出自台灣漫畫家李隆杰作品「1661國姓來襲」，今天引用的金句在去年光雕展中就有展現，總統印象非常深刻，所以致詞中特別引述。

郭雅慧表示，民眾黨立委陳昭姿說，自己是對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席請總統放心，這趟美國行會捍衛台灣土地的安全與尊嚴。（編輯：蘇志宗）1140116