養雞協會反對農業部預算遭刪 指勿將政治凌駕民生

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）立法院持續審查114年度總預算案，中華民國養雞協會今天直言「不要將政治議題凌駕民生議題」，反對農業部相關經費遭刪減、凍結，若有損產業將附和養豬協會串聯團體抗議。

立法院在野黨團擬大刪總預算，多項農業部相關經費面臨刪減、凍結，中華民國養豬協會昨天發表聲明反對農業部預算遭刪減，中華民國養雞協會今天也發新聞稿表示相同立場。

養雞協會表示，114年度中央政府總預算案目前仍在立法院協商、審議階段，農業部相關預算經費面臨刪減或凍結，可能衝擊多年累積的養雞產業輔導成果，嚴重打擊台灣養雞產業永續發展。

養雞協會說，農業部過去多年透過各項政策與資源協助支撐養雞產業發展，也提升養雞產業發展的競爭力，包含補助養雞場升級、屠宰場與冷鏈設施等多項經費支持，以及在家禽產品的檢驗上面予以協助，多項作為讓台灣雞肉、雞蛋在品質上深受國內民眾信賴，也可與低價進口的雞肉、雞蛋產品在市場上一較長短。

養雞協會指出，若因農業部的預算遭刪減或凍結，造成國內養雞產業各項輔導措施停止，生產效能及競爭力下滑，其影響層面包括飼料、動物藥品、養雞、設備商、運輸、屠宰、肉品分切、銷售，乃至提供國人雞肉、雞蛋消費的品質等等，令人難以想像。

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養雞協會說，近日立法委員揚言刪減農業部經費，恐衝擊家禽畜牧場環境改善、防止禽流感動物疾病傳播等，也會危及眾多雞農的生計，呼籲社會各界傾聽農民們的心聲，理解畜禽產業背後的辛苦付出，期盼立法院朝野放下分歧，共同守護台灣的養雞產業，共創家禽產業的美好願景。

養雞協會也強調，「不要將政治議題凌駕民生議題」，強烈反對農業部相關經費面臨刪減或凍結，立法院此舉如有損養雞產業權益與發展，將附和中華民國養豬協會，串聯全國相關畜禽產業團體及上下游相關行業，向立法院強烈表達不平之鳴。（編輯：陳政偉）1140118