政院：預算用於國防與健康台灣 未浮濫盼理性審查

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（中央社記者賴于榛台北18日電）立法院會昨天通刪中央政府今年度總預算新台幣939.76億元，且仍有提案預計持續刪減機關預算。行政院今天表示，今年度總預算新增範圍用於公共建設、國防經費、健康台灣、興辦社宅等，並未浮濫，再次呼籲在野黨理性審查。

中央政府今年度總預算為3兆1325億元，較去年度增加2806億元，總預算案正在立法院審議階段。行政院發言人李慧芝今天表示，在國家GDP持續成長下，預算本就會合理成長，且這些新增的預算都是攸關國家發展及提升國民健康等重要計畫經費，也與民眾權益息息相關，並非浮濫增加。

李慧芝指出，進一步看，總預算增加的範圍包括公共建設798億元、國防經費415億元、健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元、國家癌症防治計畫40億元、撥補住宅基金興辦社宅200億元、國民年金136億元、國科會科學研究計畫126億元、地方教學研究及校園設施53億元，以及2歲至未滿6歲幼兒照顧及服務經費49億元等。

目前在野黨通刪總預算939多億元，李慧芝說明，若加上其他提案刪減、凍結部分，整體可能達4000億元以上，且所減列部分大多都是行政業務經費，將導致行政機關難以運作，連基本行政都非常困難，籲請立法院能冷靜思考，理性審查總預算案。

談到媒體宣傳費遭通刪60%，李慧芝回應，將使得各部會政策難以傳達宣導，包括非洲豬瘟防疫、農業食安、醫療長照擴大癌篩計畫以及治安防治、反詐反毒甚至交通新制等等，也阻礙民眾知的權利。

此外，行政院新聞傳播處費用也遭提案刪減98%，李慧芝提到，國家政策推動傳播以及中英文國情施政資料編譯彙整若都被禁止，民眾將難以得知政府的政策，國際社會也無法知道台灣政府的作為；她說，行政院的施政推展聯繫費用也被提案全數刪除，中央政府無法推展施政，無法透過媒體對外宣傳，也無法步入民間社區，行政院如同被噤聲、被癱瘓、被禁足。

李慧芝強調，在野黨另提案將NCC、數發部、陸委會等機關的業務費刪到只剩1元，這將重度影響民眾網路報稅相關業務，並造成安全韌性的重大風險，甚至與國際的合作關係也將被斬斷。

個人資料保護委員會籌備處預算也遭提案全數刪除，李慧芝表示，個人資料保護委員會，是為因應憲法法庭111年憲判字第13號判決以及立法院2023年5月三讀通過的個人資料保護法第1條之1而依法籌設，建置個資保護的獨立監督機制，強化對公務機關的監督，並確保個資蒐用合法性與可信度，若無法正常運作，恐將違反憲法法庭判決，也難以保障民眾隱私權。

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李慧芝提及，在野黨的提案當中，各機關國外旅費以及出國教育訓練也被統刪60%，將嚴重影響與國際的連結，包括洗錢防制、國際金融監管單位合作，資安以及體育外交都將受巨大影響。

李慧芝指出，疫情爆發前，有賴於衛福部透過國外旅費先行派遣2位專家到中國武漢帶回第一手資訊，比世界衛生組織更早確認新冠病毒的傳染特性，台灣才能夠提前做好準備，守住了第一波疫情，當初若沒有足夠經費，這場防疫賽跑連第一步都踏不出去。（編輯：張若瑤）1140118