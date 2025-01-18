管碧玲：媒宣經費恐遭全刪 憂海洋的聲音被封存

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（中央社記者張已亷高雄18日電）立法院17日表決通過今年度中央政府總預算案「通案」刪減部分，媒宣經費統刪60％。海委會主委管碧玲表示，20日將表決「非通案」部分，在野黨提案全刪，若通過恐封存海洋聲音。

中央政府總預算表決通過中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，包括水電費統刪10％、特別費統刪60％，以及媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60％等。

管碧玲今天在臉書（Facebook）發文指出，海委會相關媒體宣導經費被刪減60％，將使受傷鯨豚、死亡海龜等海洋傷痕所呼喊的聲音更微弱，「心頭像被巨石壓著，每一口氣都像吸不到底一樣難受。」

管碧玲表示，非通案部分，20日將要表決的在野黨提案，媒宣經費不是刪60％，而是全刪，目前所知在野黨提案將留下海巡署、警政署媒宣經費，其餘媒宣經費全數刪除，若表決通過，國會將封存海洋的聲音及台灣新聞自由，「海洋的聲音沒有出口，將被封存，媒體應該呈現多元聲音，如果媒體只是一面倒，民主也緣木求魚。」

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海委會表示，鯨豚擱淺、海龜遇傷、友善釣魚、海洋永續、陸源垃圾如何漂流成為海廢，或驅離中國籍船隻越界抽砂、查緝各種走私不法等，許多攸關國安、治安及平安的海洋事務工作，都需要預算支持運作並透過媒體管道多方傳達，讓民眾能聽見海洋呼喚、看見建構人類社會安穩生活的隱性需求。

另外，管碧玲提及，「媒宣」全刪像一條鞭子抽在台灣媒體產業肉身，「讓他們皮開肉綻」，在野黨提案將媒宣經費全刪，將使台灣媒體產業生機受打擊，重擊在全球表現優良的台灣媒體產業，對不應該伸出權力之手的領域，動用權力尖爪，若在野黨提案通過，將成為台灣新聞自由發展史上，最黑暗的一頁。（編輯：郭諭儒）1140118