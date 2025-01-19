羅一鈞喊話立委：防疫有特殊性 表決預算高抬貴手

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）總預算案藍白聯手通案刪減新台幣939億餘元，衛福部疾管署副署長羅一鈞昨天喊話跪求立委放過防疫，他今天再度懇求立委高抬貴手，防疫有其特殊性，整備應變宣導都需充裕資源。

立法院會審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元。羅一鈞昨天在臉書表示，跪求立委放過防疫。國民黨團副書記長王鴻薇今天受訪指出，羅一鈞的發言混淆視聽，疫情防疫編列特別預算，非公務預算。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情108年底在中國武漢爆發，羅一鈞今天下午再度透過臉書回應，立法院是在109年3月13日三讀通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，共計600億元，但2名專家前往武漢是109年1月12日出發、1月15日返國。

羅一鈞指出，專家前往武漢考察結果在1月16日疾管署舉行記者會公開說明；後續1月20日開設指揮中心、天天開記者會、春節期間疾管署上下沒日沒夜加班執行各項防疫任務、2月份的武漢包機、寶瓶星號檢疫、口罩調度釋出等，都是在還沒有特別預算的情況下執行。

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羅一鈞表示，疫情防疫時有編列特別預算是正確的，但是在疫情剛開始的最初2個月，沒有特別預算，只能靠疾管署、衛福部及協力部會的經費完成所有事情，直到特別預算順利三讀通過，才鬆了一口氣。

羅一鈞並表示，他是事務官，沒有加入任何政黨，也沒有想要選舉，如果委員罵他會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係。明天就要表決，再次懇求立委高抬貴手，防疫有其特殊性，整備應變宣導都需要充裕資源，懇請委員支持。（編輯：管中維）1140119