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衛福部宣傳預算遭刪 9大醫界團體憂防疫受阻

2025/1/19 13:40（1/19 14:36 更新）
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立法院審查中央政府114年總預算，預算刪除衛福部（圖）60%宣傳預算及凍結70%業務費用。9大醫界團體19日聯合聲明，呼籲立法院以蒼生為念，盼立委能夠再次審視與公衛相關重要預算。中央社記者陳婕翎攝 114年1月19日
立法院審查中央政府114年總預算，預算刪除衛福部（圖）60%宣傳預算及凍結70%業務費用。9大醫界團體19日聯合聲明，呼籲立法院以蒼生為念，盼立委能夠再次審視與公衛相關重要預算。中央社記者陳婕翎攝 114年1月19日
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）立法院審查中央政府114年總預算，預算刪除衛福部60%宣傳預算及凍結70%業務費用。9大醫界團體今天聲明擔憂民眾健康被刪，如發生疫情恐因無法宣導使防疫受阻，造成疾病蔓延。

台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣醫師公會，以及台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫師協會今天聯合聲明，當預算刪減到民眾不知哪些資源可供利用、凍結到各項健康促進計畫都停擺，被刪減凍結的就是人民健康。

聲明提到，衛福部宣傳預算是增強對疾病認知，非一般公關用途，若未經細思驟然刪除這筆預算，疫苗接種、健康飲食等公共健康宣導恐受影響。當民眾對政府政策的理解和支持不足，將會影響政策效果，如發生疫情無法宣導，將導致防疫工作受阻，疾病恐因此蔓延。

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針對衛福部業務費用的凍結，聲明認為，此舉更將讓全民心理健康韌性、擴大癌症篩檢、護理人力整備、第2期優化兒童醫療、防疫整備、慢性病防治工作提升、幼兒托育安全等，各項計畫皆會因此停滯，讓健康促進受到莫大影響。

聲明指出，影響台灣民眾健康的事情，在當今的台灣發生。強烈呼籲立法院以蒼生為念，盼立委能夠再次審視與公衛相關重要預算，攸關人民健康福祉的預算可以重新獲得通過。健康不分黨派，各黨派應該以人民健康為念，落實共同守護台灣人民健康的決心。（編輯：管中維）1140119

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